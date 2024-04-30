Бронетранспортеры LAV 6.0 ACSV, характеристики, модификации, цена

Канадский бронетранспортер LAV 6.0 ACSV. Фото: Википедия

Украина продолжает получать от западных партнеров современную военную технику. Одним из таких образцов, поступивших и продолжающих поступать в Вооруженные силы Украины, стали канадские бронетранспортеры производства компании General Dynamics Land Systems Canada. Что известно о бронемашине ACSV — читайте в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Новая партия БТР из Канады

Канадские партнеры Украины продолжают поставлять Украину необходимую для успешного сопротивления российским агрессорам военную технику. Так, министр обороны этой североамериканской страны Билл Блэр заявил, что Канада готовит к передаче новую партию бронетранспортеров.

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Речь идет о бронемашинах LAV 6.0 ACSV, которые уже известны в Вооруженных силах Украины. Общий объем этой канадской помощи составит 50 единиц. Сначала Канада передаст Украине партию из 10 бронетранспортеров.

Известно, что бронемашин LAV 6.0 ACSV летом текущего года будет доставлен в Германию, где украинские военные начнут процесс обучения и обслуживания. А в театр военных действий канадские бронетранспортеры доедут ориентировочно осенью 2024-го. Чем же отличается эта военная техника?

Последствия афганской неудачи

Как известно, в начале ХХ века Канада принимала участие в миссии западной коалиции в Афганистане. Канадское подразделение в ходе боевых задач использовало бронетранспортеры третьего поколения LAV III.

По состоянию на 2009 год стало известно, что армия Канады потеряла в афганской операции 34 бронемашины, которые были полностью уничтожены. Еще 359 были повреждены. Из них бронетранспортеров LAV было потеряно около 175 (13 полностью уничтожены, около 160 повреждены). В целом, вооруженные силы Канады потеряли треть от общего количества единиц легкой бронетехники.

После этого было принято решение об усовершенствовании отечественной бронетехники. На этот проект правительство Канады выделило 5 миллиардов канадских долларов (далее — просто "долларов"). Из них 4 миллиарда — именно на разработку и выпуск новой техники, а 1 миллиард — на обновление моделей LAV III.

БТР четвертого поколения

В 2011 году появились первые образцы новых бронетранспортеров четвертого поколения — LAV 6.0. По сравнению с техникой предыдущего третьего поколения бронемашины получили большое количество изменений. Во-первых, был установлен новый, более мощный двигатель. Кроме того, бронетранспортеры получили более мощную броню, более современные рулевое управление и тормозную систему.

Все это, конечно, повлияло на общий вес одной единицы с 17 до 25 тонн. Экипажи получили тепловые прицелы, современные дисплеи для контроля над ситуацией, а также на бронетранспортерах были установлены большие турельные люки, что обернулось более удобной для экипажа огневой позиции.

Вся эта работа по модернизации бронетранспортеров третьего поколения оказалась настолько успешной, что правительство Канады в конце концов решило отказаться от разработки новой техники, сосредоточившись именно на эволюционном пути — трансформации бронемашин LAV III в LAV 6.0. Так, в сентябре 2012 года был подписан контракт, согласно которому производитель должен был модернизировать 550 единиц LAV III. Общая стоимость этого проекта составила 1,8 миллиарда долларов.

Сотрудничество с Саудовской Аравией и Украиной

Кроме собственно Канады, бронетранспортеры LAV производства компании General Dynamics Land Systems Canada используют только две страны. Первой из них стала Саудовская Аравия. Еще в начале 2014 года правительство консерваторов под руководством Стивена Харпера договорилось о продаже нескольких сотен БТР саудовской армии. Общая сумма контракта составила 10 млрд долларов.

Впоследствии масштабы сделки выросли до 15 миллиардов. За эти деньги Саудовская Аравия получила 928 бронеавтомобилей LAV 6.0. Средняя цена одного БТР для представителей Ближнего Востока составила немногим более 16 миллионов долларов.

Аравийцы получили по 119 единиц трех разных модификаций:

LAV 6.0 Heavy Assault Variant — со 105-миллиметровой противотанковой пушкой с автоматической подзарядкой Cockerill CT-CV 105HP Weapon System;

LAV 6.0 Anti-Tank Variant — на этих БТР были установлены противотанковые ракеты Falarick 105, имеющие дальность до 5 км и пробивающие броню толщиной до 550 мм;

LAV 6.0 IFV (Direct Fire Support) Variant — этот вариант разработан как боевая машина пехоты, вооружение здесь скромнее, 20- или 30-миллиметровые пулеметы.

Среди других образцов — бронированные медицинские и эвакуационные автомобили, мобильные командные машины и т.д.

После начала полномасштабной российско-украинской войны, Украина начала переговоры и вскоре договорилась о передаче 39 единиц бронетранспортеров LAV 6.0 ACSV для нужд ВСУ. Эти бронемашины, способные развивать скорость до 40 км/ч по бездорожью и до 100 км/ч по автодорогам, получили красноречивое прозвище "Супербизоны". Новая партия, как уже было сказано, будет больше той, которую Силы обороны получили в 2022 году, и составит 50 бронеавтомобилей.

Параллельно с помощью Украины Канада занимается полным переоснащением собственной армии — и к 2027 году тамошняя армия должна полностью перейти на бронеавтомобили четвертого поколения от компании General Dynamics Land Systems Canada. Поэтому ВСУ получит новейшую технику одной из самых технологичных армий западного мира.