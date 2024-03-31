Буданов розповів, що Росія продовжує приховувати обставини падіння Іл-76

Начальник ГУР Кирило Буданов. Фото: liga.net

У ГУР повідомили, що наразі не з’явилося жодних нових даних щодо катастрофи літака Іл-76 в Росії у січні цього року. Зокрема, ніхто досі не бачив тіл загиблих.

Про це розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в ефірі телемарафону у неділю, 31 березня.

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Заява Буданова

Буданов заявив, що факт того, що до цього часу ніхто не бачив тіл, змушує знову задуматися що ж насправді трапилося з літаком.

"Поки що тіл ніхто не бачив. Це знову ж таки повертає нас до того самого питання: а хто ж там був, у якій кількості, чи був там узагалі і що там насправді сталося? Коли Росія каже: там усе очевидно — Україна збила, а потім нікого не допускає і не показує ні уламків, ні тіл, які мали б показати, щоб довести світові, що Україна винна. Але цього немає", — зазначив керівник ГУР.

Буданов також підкреслив, що відсутність тіл та міжнародних експертів чи слідчих свідчить про те, що Російська Федерація, ймовірно, приховує деталі події.

Що трапилося з Іл-76

24 січня 2024 року в Бєлгородській області Росії упав військовий літак Іл-76. Російська сторона заявляє, що літак був збитий українськими силами і що на борту перебували українські військовополонені.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердило, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими, але пізніше повідомило, що обмін не відбувся і відомство не має інформації про те, що українські полонені перебували на борту зазначеного літака.