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Буданов рассказал, что Россия продолжает скрывать обстоятельства падения Ил-76

31 марта 2024 17:42
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Буданов рассказал, что Россия продолжает скрывать обстоятельства падения Ил-76
Начальник ГУР Кирилл Буданов. Фото: liga.net
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В ГУР сообщили, что пока не появилось никаких новых данных по крушению самолета Ил-76 в России в январе этого года. В частности, никто до сих пор не видел тел погибших.

Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в эфире телемарафона в воскресенье, 31 марта.

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Буданов заявил, что факт того, что до сих пор никто не видел тел, заставляет снова задуматься, что же на самом деле случилось с самолетом.

"Пока тел никто не видел. Это опять же возвращает нас к тому же вопросу: а кто там был, в каком количестве, был ли там вообще и что там на самом деле произошло? Когда Россия говорит: там все очевидно — Украина сбила, а потом никого не допускает и не показывает ни обломков, ни тел, которые должны показать, чтобы доказать миру, что Украина виновата. Но этого нет", — отметил руководитель ГУР.

Буданов также подчеркнул, что отсутствие тел и международных экспертов или следователей свидетельствует о том, что Российская Федерация, вероятно, скрывает детали произошедшего.

Что случилось с Ил-76

24 января 2024 года в Белгородской области России упал военный самолет Ил-76. Российская сторона заявляет, что самолет был сбит украинскими силами и что на борту находились украинские военнопленные.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины подтвердило, что 24 января должен был состояться обмен пленными, но позже сообщило, что обмен не состоялся и у ведомства нет информации, что украинские пленные находились на борту указанного самолета.

россия
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Кирилл Буданов
ГУР

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