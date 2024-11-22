Буданов висловився про історію України

Буданов висловив своє ставлення до історії України
Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов переконаний, що українці мають знати свою історію та пишатися нею. Він наголосив, що прийняти треба також і її складні періоди та події.
Про це Буданов повідомив, відповідаючи на питання кореспондентки Новини.LIVE Галини Остаповець.
Українці мають знати свою історію
"Наша історія — це наше все. Українці мають знати її та пишатися нею", — заявив Буданов.
Головний розвідник України зауважив, що навіть якщо в історії нашої держави є деякі "не зовсім гарні періоди", українці мають це визнати й прийняти. Вони не можуть сказати, що це було про когось іншого.
"Ми не можемо віддавати чи пробувати віддавати комусь свою історію", — вважає Буданов.
Також Буданов відповів, скільки балістичних ракет "Кедр" має на своєму озброєнні Російська Федерація.
Окрім того, ми розповідали, що учасники відомого українського гурту Курган і Agregat зібрали понад 14 млн гривень у турі містами Європи. Ці кошти музиканти спрямували на допомогу українській розвідці. Через це Буданов особисто подякував хлопцям.
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