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Буданов висловив своє ставлення до історії України

22 листопада 2024 17:36
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Буданов висловився про історію України
Очільник ГУР Кирило Буданов. Фото: УНІАН
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов переконаний, що українці мають знати свою історію та пишатися нею. Він наголосив, що прийняти треба також і її складні періоди та події.

Про це Буданов повідомив, відповідаючи на питання кореспондентки Новини.LIVE Галини Остаповець. 

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Українці мають знати свою історію

"Наша історія — це наше все. Українці мають знати її та пишатися нею", — заявив Буданов.

Головний розвідник України зауважив, що навіть якщо в історії нашої держави є деякі "не зовсім гарні періоди", українці мають це визнати й прийняти. Вони не можуть сказати, що це було про когось іншого.

"Ми не можемо віддавати чи пробувати віддавати комусь свою історію", — вважає Буданов.

Також Буданов відповів, скільки балістичних ракет "Кедр" має на своєму озброєнні Російська Федерація.

Окрім того, ми розповідали, що учасники відомого українського гурту Курган і Agregat зібрали понад 14 млн гривень у турі містами Європи. Ці кошти музиканти спрямували на допомогу українській розвідці. Через це Буданов особисто подякував хлопцям.

Україна історія Голодомор Кирило Буданов війна в Україні

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