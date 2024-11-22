Буданов высказался об истории Украины

Буданов выразил свое отношение к истории Украины
Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов убежден, что украинцы должны знать свою историю и гордиться ею. Он подчеркнул, что принять нужно также и ее сложные периоды и события.
Об этом Буданов сообщил, отвечая на вопросы корреспондентки Новини. LIVE Галины Остаповец.
Украинцы должны знать свою историю
"Наша история — это наше все. Украинцы должны знать ее и гордиться ею", — заявил Буданов.
Главный разведчик заметил, что даже если в истории нашего государства есть некоторые "не совсем хорошие периоды", украинцы должны это признать и принять. Они не могут сказать, что это было о ком-то другом.
"Мы не можем отдавать или пробовать отдавать кому-то свою историю", — считает Буданов.
Также Буданов ответил, сколько баллистических ракет "Кедр" имеет на своем вооружении Российская Федерация.
Кроме того, мы рассказывали, что участники известной украинской группы Курган и Agregat собрали более 14 млн гривен в туре по городам Европы. Эти средства музыканты направили на помощь украинской разведке. В связи с этим Буданов лично поблагодарил ребят.
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