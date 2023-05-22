Буде ще зброя для ЗСУ: Зеленський про підсумки саміту у Вільнюсі

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що для Збройних сил України буде ще зброя. Також глава держави розповів, що Україна очікує на нові візити, зустрічі та переговори.

Про це Зеленський розповів у традиційному вечірньому зверненні.

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Підсумки саміту у Вільнюсі

"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб рішення, досягнуте на саміті у Вільнюсі, давало позитивні результати для України. На сьогодні особливу важливість має декларація від Парламентської асамблеї НАТО. У цій декларації ясно називаються злочини Росії проти нашої держави як геноцид, а також рішуче засуджується російська ідеологія. Це є основою для роботи наших міжнародних організацій", — сказав Зеленський.

Також він додав, що Україна готується до запровадження проміжних заходів безпеки у країнах-сусідах, які надають українській стороні велику підтримку.

"Ми активно звертаємося до міжнародної спільноти, щоб вони краще розуміли Україну та зміцнювали наші зв'язки з партнерами", — уточнив Президент України.

При цьому він додав, що українська зовнішня політика спрямована на інтенсивну взаємодію з різними нестандартними форматами та привернення максимальної уваги світу до України та її захисту.

За словами Зеленського, країна продовжить працювати у цьому напрямку та очікує на покращення українських ППО, артилерії, бронетехніки, розробку нових снарядів та проведення тренувань.

Нагадаємо, що президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва заявив, що Президент України Володимир Зеленський не зустрівся з ним на саміті G7. За його словами, український лідер запізнився.

Також ми писали, що 20 травня, в японському місті Хіросіма відбувся саміт "Великої сімки". Україна стала почесним учасником G7

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що у Хіросімі Україна була справді почесним учасником роботи "Великої сімки". Українська тематика – центральна, а повага до всіх українців — особлива.

Під час робочого візиту до Японії Володимир Зеленський зустрівся та провів переговори з президентом США Джо Байденом, з лідером Індонезії Джоко Відодо, з президентом Республіки Корея Юн Сок Йолем, з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, а також з лідерами Австралії, В'єтнаму та Японії та і т.д.