Будет еще оружие для ВСУ: Зеленский про итоги саммита в Вильнюсе

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что, что для Вооруженных сил Украины будет еще оружие. Также глава государства рассказал, что Украина ожидает новые визиты, встречи и переговоры.

Об этом Зеленский рассказал в традиционном вечернем обращении.

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Итоги саммита в Вильнюсе

"Мы прилагаем все усилия, чтобы решение, достигнутое на саммите в Вильнюсе, давало положительные результаты для Украины. На сегодняшний день особую важность имеет декларация от Парламентской ассамблеи НАТО. В этой декларации ясно называются преступления России против нашего государства в качестве геноцида, а также решительно осуждается российская идеология. Это является основой для работы наших международных организаций", — сказал Зеленский.

Также он добавил, что Украина готовится к введению промежуточных мер безопасности в странах-соседях, которые оказывают украинской стороне большую поддержку.

"Мы активно обращаемся к международному сообществу, чтобы они лучше понимали Украину и укрепляли наши связи с партнерами", — уточнил Президент Украины.

При этом он добавил, что украинская внешняя политика направлена на интенсивное взаимодействие с различными нестандартными форматами и привлечение максимального внимания мира к Украине и ее защите.

По словам Зеленского, страна продолжит работать в этом направлении и ожидает улучшения украинских сил ПВО, артиллерии, бронетехники, разработку новых снарядов и проведение тренировок.

Напомним, что президент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский не встретился с ним на саммите G7. По его словам, украинский лидер опоздал.

Также мы писали, что 20 мая в японском городе Хиросима состоялся саммит "Большой семерки". Украина стала почетным участником G7.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в Хиросиме Украина была действительно почетным участником работы "Большой семерки". Украинская тематика — центральная, а уважение ко всем украинцам — особое.

Во время рабочего визита в Японию Владимир Зеленский встретился и провел переговоры с президентом США Джо Байденом, с лидером Индонезии Джоко Видодо, с президентом Республики Корея Юн Сок Йолем, с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, а также с лидерами Австралии, Вьетнама и Японии и т.д.