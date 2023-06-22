Буде так, як восени: Зеленський зробив позитивну заяву про контрнаступ ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Володимир Зеленський\Telegram

Контрнаступ ЗСУ триває. Президент України Володимир Зеленський впевнений у його успіху і зауважує, що він буде відбуватися так, як восени: спочатку здаватиметься, що все дуже повільно, але настане переломний момент і захисники почнуть стрімко просуватися вперед.

Про це заявив глава держави Володимир Зеленський в інтерв'ю для ВВС.

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За словами Зеленського, контрнаступ відбувається непросто через те, що росіяни замінували велику територію нашої країни.

"Контрнаступ ми оцінюємо позитивно. Не все просто, бо є ті чи інші складнощі. По-перше, вся наша земля замінована, навіть там, де ми деокупували нашу територію, майже 200 тисяч квадратних кілометрів нашої землі заміновано. Тому і контрнаступальні дії відбуваються непросто. Восени у нас були відповідні контрнаступальні дії і здавалось, що це уповільнений процес. Але в якийсь момент всі побачили, як ми стрімко почали просуватися вперед. Так само буде і тут", — зазначив Зеленський.

Мотивація ЗСУ більша, ніж у росіян

Глава держави стверджує, що наші військові мотивовані, порівняно з російськими.

"Російським військовим погрожує їхнє керівництво. Вони знають, що якщо вони будуть відступати, їх просто будуть вбивати", — зауважив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів, що 22 червня заслухав доповідь української розвідки та Служби безпеки України. Як з'ясувалось, росіяни готують масштабний теракт на Запорізькій атомній станції. Вони все підготували для цього.

На тлі цієї заяви президента, у столичних аптеках розпочався ажіотаж: люди масово скуповують ліки проти радіації.