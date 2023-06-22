Будет так, как осенью: Зеленский сделал положительное заявление о контрнаступлении ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Владимир Зеленский\Telegram

Контрнаступление ВСУ продолжается. Президент Украины Владимир Зеленский уверен в его успехе и отмечает, что он будет происходить так, как осенью: сначала будет казаться, что все очень медленно, но наступит переломный момент и защитники начнут стремительно продвигаться вперед.

Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский в интервью для BBC.

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По словам Зеленского, контрнаступление происходит непросто из-за того, что россияне заминировали большую территорию нашей страны.

"Контрнаступление мы оцениваем положительно. Не все просто, потому что есть те или иные сложности. Во-первых, вся наша земля заминирована, даже там, где мы деоккупировали нашу территорию, почти 200 тысяч квадратных километров нашей земли заминировано. Поэтому и контрнаступательные действия происходят непросто. Осенью у нас были ответные контрнаступательные действия и казалось, что это замедленный процесс. Но в какой-то момент все увидели, как мы стремительно начали продвигаться вперед. Так же будет и здесь", — отметил Зеленский.

Мотивация ВСУ больше, чем у россиян

Глава государства утверждает, что наши военные мотивированы по сравнению с российскими.

"Российским военным угрожает их руководство. Они знают, что если они будут отступать, их просто будут убивать", — заметил Владимир Зеленский.

Напомним, что Владимир Зеленский рассказал, что 22 июня заслушал доклад украинской разведки и Службы безопасности Украины. Как выяснилось, россияне готовят масштабный теракт на Запорожской атомной станции. Они все подготовили для этого.

На фоне этого заявления президента, в столичных аптеках начался ажиотаж: люди массово скупают лекарства против радиации.