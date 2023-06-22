Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Будет так, как осенью: Зеленский сделал положительное заявление о контрнаступлении ВСУ arrow

Будет так, как осенью: Зеленский сделал положительное заявление о контрнаступлении ВСУ

22 июня 2023 20:02
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Будет так, как осенью: Зеленский сделал положительное заявление о контрнаступлении ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Владимир Зеленский\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Контрнаступление ВСУ продолжается. Президент Украины Владимир Зеленский уверен в его успехе и отмечает, что он будет происходить так, как осенью: сначала будет казаться, что все очень медленно, но наступит переломный момент и защитники начнут стремительно продвигаться вперед.

Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский в интервью для BBC.

Читайте также:

Зеленский о контрнаступлении ВСУ

По словам Зеленского, контрнаступление происходит непросто из-за того, что россияне заминировали большую территорию нашей страны.

"Контрнаступление мы оцениваем положительно. Не все просто, потому что есть те или иные сложности. Во-первых, вся наша земля заминирована, даже там, где мы деоккупировали нашу территорию, почти 200 тысяч квадратных километров нашей земли заминировано. Поэтому и контрнаступательные действия происходят непросто. Осенью у нас были ответные контрнаступательные действия и казалось, что это замедленный процесс. Но в какой-то момент все увидели, как мы стремительно начали продвигаться вперед. Так же будет и здесь", — отметил Зеленский.

Мотивация ВСУ больше, чем у россиян

Глава государства утверждает, что наши военные мотивированы по сравнению с российскими.

"Российским военным угрожает их руководство. Они знают, что если они будут отступать, их просто будут убивать", — заметил Владимир Зеленский.

Напомним, что Владимир Зеленский рассказал, что 22 июня заслушал доклад украинской разведки и Службы безопасности Украины. Как выяснилось, россияне готовят масштабный теракт на Запорожской атомной станции. Они все подготовили для этого.

На фоне этого заявления президента, в столичных аптеках начался ажиотаж: люди массово скупают лекарства против радиации.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

None

РФ готовит теракт на Запорожской АЭС, — Зеленский

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас