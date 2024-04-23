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Частина зброї з нового пакету США вже лежить на складах Німеччини та Польщі, — ЗМІ

23 квітня 2024 14:24
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Козюк Тетяна
редактор
Частина зброї з нового пакету США вже лежить на складах Німеччини та Польщі, — ЗМІ
Українські військові. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

За даними ЗМІ, переважна більшість озброєння з нового траншу Сполучених Штатів вже перебуває на складах Німеччини та Польщі. Тож, ймовірно, обіцяна допомога надійде швидше, ніж очікувалось. 

Про це пише видання CNN

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Зазначається, що офіційні особи не озвучують цю інформацію публічно. Проте, як каже американське джерело, значна частина обіцяної допомоги вже перебуває на складах у Німеччині та Польщі, та, очевидно, прибуде в Україну значно швидше. 

Також, як відомо, одне із перших, що доставлять — це артилерійські снаряди. 

Як йдеться у матеріалі, перетнувши кордон, українські посадовці доставлятимуть озброєння якомога швидше туди, де воно потрібно найбільше. Разом з тим, це становитиме логістичну проблему з огляду на велику кількість відповідного військового матеріалу.

Нагадаємо, за словами політолога,  ухвалена допомога Конгресом Сполучених Штатів для України націлена перш за все на відбиття російського наступу, який відбудеться вже у травні. 

До слова, 22 квітня двопартійна делегація Конгресу США прибула до Києва. Згодом вона зустрілася з президентом Володимиром Зеленським. 

Польща
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військові
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