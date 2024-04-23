Частина зброї з нового пакету США вже лежить на складах Німеччини та Польщі, — ЗМІ
За даними ЗМІ, переважна більшість озброєння з нового траншу Сполучених Штатів вже перебуває на складах Німеччини та Польщі. Тож, ймовірно, обіцяна допомога надійде швидше, ніж очікувалось.
Про це пише видання CNN.
Допомога від США
Зазначається, що офіційні особи не озвучують цю інформацію публічно. Проте, як каже американське джерело, значна частина обіцяної допомоги вже перебуває на складах у Німеччині та Польщі, та, очевидно, прибуде в Україну значно швидше.
Також, як відомо, одне із перших, що доставлять — це артилерійські снаряди.
Як йдеться у матеріалі, перетнувши кордон, українські посадовці доставлятимуть озброєння якомога швидше туди, де воно потрібно найбільше. Разом з тим, це становитиме логістичну проблему з огляду на велику кількість відповідного військового матеріалу.
Нагадаємо, за словами політолога, ухвалена допомога Конгресом Сполучених Штатів для України націлена перш за все на відбиття російського наступу, який відбудеться вже у травні.
До слова, 22 квітня двопартійна делегація Конгресу США прибула до Києва. Згодом вона зустрілася з президентом Володимиром Зеленським.
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