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Часть оружия из нового пакета США уже лежит на складах Германии и Польши, — СМИ

23 апреля 2024 14:24
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Часть оружия из нового пакета США уже лежит на складах Германии и Польши, — СМИ
Украинские военные. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

По данным СМИ, подавляющее большинство вооружений из нового транша Соединенных Штатов уже находятся на складах Германии и Польши. Так что, вероятно, обещанная помощь поступит быстрее, чем ожидалось.

Об этом пишет издание CNN.

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Отмечается, что официальные лица не озвучивают эту информацию публично. Однако, как говорит американский источник, значительная часть обещанной помощи уже находится на складах в Германии и Польше, и, очевидно, прибудет в Украину гораздо быстрее.

Также, как известно, одно из первых, что доставят, — это артиллерийские снаряды.

Как говорится в материале, пересекая границу, украинские чиновники будут доставлять вооружение как можно скорее туда, где оно нужно больше всего. Вместе с тем, это составит логистическую проблему, учитывая большое количество соответствующего военного материала.

Напомним, по словам политолога, одобренная помощь Конгрессом Соединенных Штатов для Украины нацелена прежде всего на отражение российского наступления, которое состоится уже в мае.

К слову, 22 апреля двухпартийная делегация Конгресса США прибыла в Киев. Впоследствии она встретилась с президентом Владимиром Зеленским.

Польша
Германия
война
ВСУ
военная помощь
военные
война в Украине

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