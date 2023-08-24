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"Чекайте на нас": "вагнерівці" прокоментували події в Росії

24 серпня 2023 00:43
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
"Чекайте на нас": "вагнерівці" прокоментували події в Росії
Армійці ПВК "Вагнер". Фото: російські ЗМІ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Бійці ПВК "Вагнер" заявляють, що перебувають на низькому старті і вирушають. Щоправда, куди саме, не вказали. Так вони відреагували на смерть свого ватажка Пригожина.

Коротке відео розповсюдили кілька Telegram-каналів.

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Реакція бійців ПВК "Вагнер" на смерть Пригожина

На смерть Євгена Пригожина відреагували  бійці приватної компанії. Вони записали коротке відео.

Вони заявили, що вирушають. Щоправда, напрямок не вказали.

"Ми вже стартуємо. Чекайте на нас", — прокоментували "вагнерівці".

Цілком очевидно, що у них був розроблений план на випадок смерті Пригожина. 

Нагадаємо, в Росії у Тверській області впав літак, який належить очільнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину. Сталося це за 15 кілометрів від авіабази Хотилове. 

Державний телеканал РФ "Россия 24" повідомив про загибель Євгена Пригожина.

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