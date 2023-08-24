"Ждите нас": "вагнеровцы" прокомментировали события в России

Бойцы ЧВК "Вагнер". Фото: российские СМИ

Бойцы ЧВК "Вагнер" заявляют, что находятся на низком старте и уходят. Правда, куда именно, не указали. Так они отреагировали на смерть своего предводителя Пригожина.

Короткое видео распространили несколько Telegram-каналов.

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Реакция бойцов ЧВК "Вагнер" на смерть Пригожина

На смерть Евгения Пригожина отреагировали бойцы частной компании. Они записали короткое видео и выложили в соцсети.

Они заявили, что уходят. Правда, направление не указали.

"Мы уже стартуем. Ждите нас", — прокомментировали "вагнеровцы".

Совершенно очевидно, что у них был план на случай смерти Пригожина.

Напомним, в России в Тверской области упал самолет, принадлежащий главе ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. Произошло это в 15 километрах от авиабазы Хотилово.

Государственный телеканал РФ "Россия 24" сообщил о гибели Евгения Пригожина.