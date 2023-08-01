Чекають доки можна буде втекти до ОАЕ: як російські олігархи спонсорують війну

Російські олігархи, які спонсорують війну в Україні. Фото: скриншот з розслідування

Як відомо вести війну проти України Путіну регулярно допомагають російські олігархи. Однак, масштаби їх допомоги раніше залишались невідомими. Так, 81 із 200 найбагатших громадян РФ, за версією Forbes від 2021 року, відкрито фінансували війну.

Про це йдеться у розслідуванні російських журналістів.

Читайте також:

Чому російські олігархи підтримують війну в Україні

Журналісти російського ЗМІ проаналізували контракти Міноборони РФ та Росгвардії із підприємствами найбагатших бізнесменів. Загальна сума угод, укладених починаючи з 2014 року, сягає майже 3 млрд доларів.

80 із відомих спонсорів війни вже перебувають під європейськими санкціями. Водночас Україна впровадила санкції лише проти 34 російських олігархів.

Також журналісти поспілкувались з представниками деяких бізнесів спонсорів війни. І як виявилось олігархи, на думку їх підлеглих, — теж просто "маленькі люди, яким страшно".

"Як можна вважати всіх, хто мусив мати контракти з ПВК "Вагнер", прихильниками війни? Що виходить, їм треба розірвати роками збудовані відносини їхніх підприємств? Але ж це не означає, що всі вони — прихильники війни. Прихильників взагалі немає, всі просто бояться", — прокоментував один з топ-менеджерів.

Такої ж думки про олігархів і їх бізнес-партнери. Мовляв ті лише боягузи-мовчуни "сидять тихо і чекають, коли вдасться проскочити до ОАЕ".

Як російські олігархи допомагають вбивати українців

На руках російських олігархів, які підтримують війну в Україні, кров невинних мирних жителів. Так, завдяки Віктору Вексельбергу, Ігорю Кесаєву, Олегу Дерипасці, Володимиру Євтушенкову, Михайлу Шелковому, Ігорю Ротенбергу, Дмитру Мазепіну і Євгену Зубицькому на світ з'явились БМД-4М. Саме з цих машин окупанти розстрілювали українців у Бучі.

Олігархи, які створили БМД-4М. Фото: скриншот з відео

Водночас до створення ракети Калібр, якою окупанти вбили 27 людей у Вінниці 14 липня 2022 року, долучилися різні бізнеси:

Пальне: Вагіт Алекперов, Фархад Ахмедов, Леонід Федун ( ВАТ "Лукойл");

Засоби зв’язку: Алішер Усманов (Мегафон, зв’язок для ракетобудівників), Андрій Скоч (Мегафон), Володимир Євтушенков (МТС);

Метал: Віктор Рашніков (Магнітогорський металургійний комбінат, постачальник металопрокату), Віктор Вексельберг (Каменськ-Уральський металургійний завод, постачальник алюмінієвих заготовок), Михайло Шелков (ВСМПО-Авісма, постачання титану);

Програмне забезпечення: Філіп Генс (група Ланіт), Євгеній Касперський (Лабораторія Касперського, захист даних виробників ракет);

Страхування: Юрій Ковальчук (компанія Согаз, яка страхує виробників Калібрів і комплектуючих для них).

Олігархи, які створили ракету "Калібр". Фото: скриншот з відео

Водночас до виробництва снаряду ФАБ-500, яку РФ цинічно скинула на драматичний театр в Маріуполі, долучились вже знайомі Усманов, Дерипаска, Вексельберг, Ковальчук, Євтушенков. А також:

Кирило Шамалов (Сибур, постачання ізооктилового спирту для виробників вибухівки для авіабомб);

Ігор Кесаєв (завод імені Дегтярьова, постачання комплектуючих для авіабомб);

Ігор Рибаков (Техноніколь, постачання будматеріалів заводу з розроблення блоків управління для ФАБ-500);

Дмитро Мазепін (Уралхім, постачання аміаку і концентрованої азотної кислоти виробникам вибухівки для авіабомб).

До того ж, окупантам допомагають акціонери Альфа-груп, які публічно засудили війну після початку повномасштабного вторгнення. Власники бізнесу мають контракти з оборонними підприємствами та військовими частинами РФ.

Водночас журналіст зазначають, що це лише вершина айсбергу — офіційні і доступні всім дані. Адже після 2017 року у РФ внесли зміни до законодавства. Завдяки їм російське міноборони та військові заводи змогли масово засекречувати контракти. Таким чином реальна кількість олігархів, які фінансують війну проти України, достеменно невідома.

Нагадаємо, Україна арештувала майно російських та білоруських підприємств на 400 млн гривень.