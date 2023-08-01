Ждут, пока можно будет сбежать в ОАЭ: как российские олигархи спонсируют войну

Российские олигархи, спонсирующие войну в Украине. Фото: скриншот по расследованию

Как известно вести войну против Украины Путину регулярно помогают российские олигархи. Однако масштабы их помощи раньше оставались неизвестными. Так, 81 из 200 самых богатых граждан РФ, по версии Forbes от 2021 года, открыто финансировали войну.

Об этом идет речь в расследовании российских журналистов.

Читайте также:

Почему российские олигархи поддерживают войну в Украине

Журналисты российского СМИ проанализировали контракты Минобороны РФ и Росгвардии с предприятиями самых богатых бизнесменов. Общая сумма сделок, заключенных начиная с 2014 года, составляет почти 3 млрд долларов.

80 из известных спонсоров войны уже находятся под европейскими санкциями. В то же время Украина ввела санкции только против 34 российских олигархов.

Также журналисты пообщались с представителями некоторых бизнесов спонсоров войны. И как оказалось олигархи, по мнению их подчиненных, тоже просто "маленькие люди, которым страшно".

"Как можно считать всех, кто должен иметь контракты с ЧВК "Вагнер", сторонниками войны? Что значит, им надо разорвать годами выстроенные отношения их предприятий? Но ведь это не значит, что все они — сторонники войны. Сторонников вообще нет, все просто боятся" , — прокомментировал один из топ-менеджеров.

Такого же мнения об олигархах и их бизнес-партнерах. Мол те лишь трусы-молчуны "сидят тихо и ждут, когда удастся проскочить в ОАЭ".

Как российские олигархи помогают убивать украинцев

На руках российских олигархов, поддерживающих войну в Украине, кровь невинных мирных жителей. Так, благодаря Виктору Вексельбергу, Игорю Кесаеву, Олегу Дерипаске, Владимиру Евтушенкову, Михаилу Шелковому, Игорю Ротенбергу, Дмитрию Мазепину и Евгению Зубицкому на свет появились БМД-4М. Именно из этих машин оккупанты расстреливали украинцев в Буче.

Олигархи создавшие БМД-4М. Фото: скриншот с видео

В то же время к созданию ракеты Калибр, которой оккупанты убили 27 человек в Виннице 14 июля 2022 года, присоединились разные бизнесы:

Горючее: Вагит Алекперов, Фархад Ахмедов, Леонид Федун ( ОАО "ЛУКойл");

Средства связи: Алишер Усманов (МегаФон, связь для ракетостроителей), Андрей Скоч (МегаФон), Владимир Евтушенков (МТС);

Металл: Виктор Рашников (Магнитогорский металлургический комбинат, поставщик металлопроката), Виктор Вексельберг (Каменск-Уральский металлургический завод, поставщик алюминиевых заготовок), Михаил Шелков (ВСМПО-Ависма, поставка титана);

Программное обеспечение: Филипп Генс (группа Ланит), Евгений Касперский (Лаборатория Касперского, защита данных производителей ракет);

Страхование: Юрий Ковальчук (компания Согаз, страхующая производителей Калибров и комплектующих для них).

Олигархи создавшие ракету "Калибр". Фото: скриншот с видео

В то же время, к производству снаряда ФАБ-500, которое РФ цинично сбросило на драматический театр в Мариуполе, присоединились уже знакомые Усманов, Дерипаска, Вексельберг, Ковальчук, Евтушенков. А также:

Кирилл Шамалов (Сибур, поставка изооктилового спирта для производителей взрывчатки для авиабомб);

Игорь Кесаев (завод имени Дегтярева, поставка комплектующих для авиабомб);

Игорь Рыбаков (Технониколь, снабжение стройматериалов завода по разработке блоков управления для ФАБ-500);

Дмитрий Мазепин (Уралхим, снабжение аммиака и концентрированной азотной кислоты производителям взрывчатки для авиабомб).

К тому же оккупантам помогают акционеры Альфа-групп, публично осудившие войну после начала полномасштабного вторжения. Владельцы бизнеса имеют контракты с оборонными и военными частями РФ.

В то же время, журналисты отмечают, что это лишь вершина айсберга — официальные и доступные всем данные. Ведь после 2017 года в РФ были внесены изменения в законодательство. Благодаря им российские минобороны и военные заводы смогли массово засекречивать контракты. Таким образом, реальное количество олигархов, финансирующих войну против Украины, доподлинно неизвестно.

Напомним, Украина арестовала имущество российских и белорусских предприятий на 400 млн гривен.