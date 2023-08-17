Засідання уряду, 16 серпня 2023 р., Прага. Міністр оборони Яна Чернохова та Прем’єр-міністр Петр Фіала. Фото: České noviny

Чехія дозволила солдатам США базуватись на території країни. Відповідну угоду зі Сполученими Штатами Америки ратифікувала офіційна Прага.

Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала. Повідомляє виданння České noviny.

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Угода про співробітництво зі США

Повідомляється, що Договір про співробітництво між США та Чехією набуде чинності через 30 днів після отримання листа-підтвердження від США.

"Це поглиблює наші відносини зі США, і його важливість ясно видно в тому факті, що країни, які вступають до НАТО цього року, вже одночасно ведуть переговори про двосторонню угоду з Вашингтоном", - заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала.

Разом з тим Міністр оборони Чехії Яна Чернохова заявила, що угода сприятиме більшій безпеці Чехії, оскільки трансатлантична співпраця є основою колективної оборони країн НАТО, а США є ключовим довгостроковим союзником і партнером Чехії.

Нагадаємо, Чехія продовжує підтримувати Україну та українських біженців, які знайшли там прихисток. Більше половини населення згодні, щоб українці залишалися у країні до закінчення війни. Однак, після завершення російського вторгнення чехи вважають, що біженці повинні виїхати.