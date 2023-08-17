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Чехия позволила солдатам США базироваться на территории страны

17 августа 2023 04:42
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Чехия позволила солдатам США базироваться на территории страны
Заседание правительства, 16 августа 2023 г., Прага. Министр обороны Яна Чернохова и премьер-министр Петр Фиала. Фото: Slovenské noviny
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Чехия позволила солдатам США базироваться на территории страны. Соответствующее соглашение с Соединенными Штатами ратифицировала официальная Прага.

Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиал. Сообщает издание České noviny.

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Договор о сотрудничестве между США и Чехией вступит в силу через 30 дней после получения письма-подтверждения от США.

"Это углубляет наши отношения с США, и его важность ясно видна в том факте, что вступающие в НАТО страны в этом году уже одновременно ведут переговоры о двустороннем соглашении с Вашингтоном", — заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Вместе с тем, министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что соглашение будет способствовать большей безопасности Чехии, поскольку трансатлантическое сотрудничество является основой коллективной обороны стран НАТО, а США являются ключевым долгосрочным союзником и партнером Чехии.

Напомним, Чехия продолжает поддерживать Украину и украинских беженцев, нашедших там убежище. Более половины населения согласны, чтобы украинцы оставались в стране до окончания войны. Однако после завершения российского вторжения чехи считают, что беженцы должны уехать.

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