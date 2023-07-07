Чехія передасть Україні гелікопетри та сотні тисяч боєприпасів

Чехія передасть Україні гелікоптери та сотні тисяч боєприпасів
Чехія передасть Україні гелікоптери та 100 тисяч одиниць амуніції. Також країна візьме участь у навчанні українських пілотів на F-16.
Про це заявив прем'єр Чехії Петр Фіала на спільній пресконференції в Празі з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє ČT24.
Що передасть Чехія
"Чехія передасть Україні більше ударних вертольотів і сотні тисяч великокаліберних боєприпасів, заявив прем'єр-міністр Петр Фіала (ODS) після переговорів з президентом України Володимиром Зеленським в академії Страка", — йдеться у повідомленні.
Навчання українських пілотів
За словами прем'єр-міністра, Чехія буде брати участь в підготовці українських пілотів, а саме на винищувачах F-16. Крім того, держава вирішила передати симулятори, щоб пілоти мали змогу тренуватися в Україні.
Зеленський під час візиту у Празі зауважив, що Чехія допомагає не менше, ніж інші великі країни Європи, її реакція дуже гнучка та вчасна.
Про що ще домовилися країни
Своєю чергою Україна разом із Чехією повинні підписати меморандум щодо співпраці в оборонній промисловості.
"Конкретні угоди підписуються на постійній основі й будуть підписуватися безперервно в найближчі тижні та місяці", — запевнив радник уряду з національної безпеки Томаш Пояр.
Мова йшла також про майбутній вступ нашої держави до НАТО.
"Я очікую, що всі союзники по НАТО чітко підтримають Україну в її членських зусиллях. Вона може розраховувати на голос Чехії", — наголосив Фіала.
Нагадаємо, раніше Президент Чехії Петр Павел заявив, що в інтересах його країни, аби Україна після закінчення війни розпочала перемовини щодо вступу в НАТО. За його словами, будуть йти переговори й про вступ нашої держави до ЄС.