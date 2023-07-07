Чехія передасть Україні гелікопетри та сотні тисяч боєприпасів

Володимир Зеленський та Петр Фіала. Фото: Úřad vlády ČR

Чехія передасть Україні гелікоптери та 100 тисяч одиниць амуніції. Також країна візьме участь у навчанні українських пілотів на F-16.

Про це заявив прем'єр Чехії Петр Фіала на спільній пресконференції в Празі з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє ČT24.

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Що передасть Чехія

"Чехія передасть Україні більше ударних вертольотів і сотні тисяч великокаліберних боєприпасів, заявив прем'єр-міністр Петр Фіала (ODS) після переговорів з президентом України Володимиром Зеленським в академії Страка", — йдеться у повідомленні.

Навчання українських пілотів

За словами прем'єр-міністра, Чехія буде брати участь в підготовці українських пілотів, а саме на винищувачах F-16. Крім того, держава вирішила передати симулятори, щоб пілоти мали змогу тренуватися в Україні.

Зеленський під час візиту у Празі зауважив, що Чехія допомагає не менше, ніж інші великі країни Європи, її реакція дуже гнучка та вчасна.

Володимир Зеленський та Петр Фіала. Фото: Úřad vlády ČR

Про що ще домовилися країни

Своєю чергою Україна разом із Чехією повинні підписати меморандум щодо співпраці в оборонній промисловості.

"Конкретні угоди підписуються на постійній основі й будуть підписуватися безперервно в найближчі тижні та місяці", — запевнив радник уряду з національної безпеки Томаш Пояр.

Володимир Зеленський та Петр Фіала. Фото: Úřad vlády ČR

Мова йшла також про майбутній вступ нашої держави до НАТО.

"Я очікую, що всі союзники по НАТО чітко підтримають Україну в її членських зусиллях. Вона може розраховувати на голос Чехії", — наголосив Фіала.

Володимир Зеленський та Петр Фіала. Фото: Úřad vlády ČR

Нагадаємо, раніше Президент Чехії Петр Павел заявив, що в інтересах його країни, аби Україна після закінчення війни розпочала перемовини щодо вступу в НАТО. За його словами, будуть йти переговори й про вступ нашої держави до ЄС.