Чехия передаст Украине вертолеты и сотни тысяч боеприпасов
Чехия передаст Украине вертолеты и 100 тысяч единиц амуниции. Также страна примет участие в обучении украинских пилотов на F-16.
Об этом заявил премьер Чехии Петр Фиала на совместной пресс-конференции в Праге с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает ČT24.
Что передаст Чехия
"Чехия передаст Украине больше ударных вертолетов и сотни тысяч крупнокалиберных боеприпасов, заявил премьер-министр Петр Фиала (ODS) после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в академии Страка", — говорится в сообщении.
Обучение украинских пилотов
По словам премьер-министра, Чехия примет участие в подготовке украинских пилотов, а именно на истребителях F-16. Кроме того, государство решило передать симуляторы, чтобы пилоты могли тренироваться в Украине.
Зеленский во время визита в Праге отметил, что Чехия помогает не меньше других крупных стран Европы, ее реакция очень гибкая и своевременная.
О чем еще договорились страны
В свою очередь Украина вместе с Чехией должны подписать меморандум о сотрудничестве в оборонной промышленности.
"Конкретные соглашения подписываются на постоянной основе и будут подписываться непрерывно в ближайшие недели и месяцы", — заверил советник правительства по национальной безопасности Томаш Пояр.
Речь шла также о предстоящем вступлении нашего государства в НАТО.
"Я ожидаю, что все союзники по НАТО четко поддержат Украину в ее членских усилиях. Она может рассчитывать на голос Чехии", — подчеркнул Фиала.
Напомним, ранее Президент Чехии Петр Павел заявил, что в интересах его страны, чтобы Украина после окончания войны начала переговоры по вступлению в НАТО. По его словам, будут идти переговоры и о вступлении нашего государства в ЕС.