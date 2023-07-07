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Чехия передаст Украине вертолеты и сотни тысяч боеприпасов

7 июля 2023 11:59
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Чехия передаст Украине вертолеты и сотни тысяч боеприпасов
Владимир Зеленский и Петр Фиал. Фото: Úrad vlády ČR
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Чехия передаст Украине вертолеты и 100 тысяч единиц амуниции. Также страна примет участие в обучении украинских пилотов на F-16.

Об этом заявил премьер Чехии Петр Фиала на совместной пресс-конференции в Праге с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает ČT24.

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Что передаст Чехия

"Чехия передаст Украине больше ударных вертолетов и сотни тысяч крупнокалиберных боеприпасов, заявил премьер-министр Петр Фиала (ODS) после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в академии Страка", — говорится в сообщении.

Обучение украинских пилотов

По словам премьер-министра, Чехия примет участие в подготовке украинских пилотов, а именно на истребителях F-16. Кроме того, государство решило передать симуляторы, чтобы пилоты могли тренироваться в Украине.

Зеленский во время визита в Праге отметил, что Чехия помогает не меньше других крупных стран Европы, ее реакция очень гибкая и своевременная.

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Владимир Зеленский и Петр Фиала. Фото: Úrad vlády ČR

О чем еще договорились страны

В свою очередь Украина вместе с Чехией должны подписать меморандум о сотрудничестве в оборонной промышленности.

"Конкретные соглашения подписываются на постоянной основе и будут подписываться непрерывно в ближайшие недели и месяцы", — заверил советник правительства по национальной безопасности Томаш Пояр.

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Владимир Зеленский и Петр Фиала. Фото: Úrad vlády ČR

Речь шла также о предстоящем вступлении нашего государства в НАТО.

"Я ожидаю, что все союзники по НАТО четко поддержат Украину в ее членских усилиях. Она может рассчитывать на голос Чехии", — подчеркнул Фиала.

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Владимир Зеленский и Петр Фиала. Фото: Úrad vlády ČR

Напомним, ранее Президент Чехии Петр Павел заявил, что в интересах его страны, чтобы Украина после окончания войны начала переговоры по вступлению в НАТО. По его словам, будут идти переговоры и о вступлении нашего государства в ЕС.

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