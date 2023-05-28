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Через атаку окупантів у Житомирі пошкоджено десятки будинків, школи та лікарні

28 травня 2023 19:04
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Через атаку окупантів у Житомирі пошкоджено десятки будинків, школи та лікарні
Наслідки обстрілу Житомира Фото: Хоакін Санчес Маріньо
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У ніч на 28 травня Житомир пережив атаку дронів, яка спричинила серйозні пошкодження. Щонайменше 26 житлових будинків постраждали, включаючи деякі міські освітні та медичні установи.

Про це повідомляє Житомирська міська рада.

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Ушкодження після атаки

В результаті інциденту, шибки в прольотах багатоповерхівок були вибиті. Основні збитки відзначені у загальних приміщеннях житлових будівель.

Міська рада опублікувала список адрес з підтвердженими пошкодженнями, до якого увійшли такі вулиці, як:

  • Космонавтів, 56;
  • Тутковського, 15; Вокзальна, 24;
  • Чуднівська, 100 та інші.

Житомирян закликали повідомляти про пошкодження, якщо їхнє житло відсутнє у цьому переліку.

Згідно з коментарями у соціальних мережах, пошкодження помітні і за іншими адресами, які не включені до офіційного списку. Пошкодження також торкнулися освітніх та медичних закладів міста.

Попри все, школи та лікарні продовжують працювати у звичайному режимі, попри пошкодження дверей та вікон. Проте учні ліцею № 25, які тимчасово займаються в ліцеї № 33, перейдуть на дистанційне навчання із завтрашнього дня, як повідомили у міськраді.

Нагадаємо, що через атаку дронами-камікадзе Миколаївщини було пошкоджено резервуар з олією одного з великих підприємств-експортерів. В результаті вона потрапила до акваторії Бузького лиману.

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