Через атаку окупантів у Житомирі пошкоджено десятки будинків, школи та лікарні

Наслідки обстрілу Житомира Фото: Хоакін Санчес Маріньо

У ніч на 28 травня Житомир пережив атаку дронів, яка спричинила серйозні пошкодження. Щонайменше 26 житлових будинків постраждали, включаючи деякі міські освітні та медичні установи.

Про це повідомляє Житомирська міська рада.

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Ушкодження після атаки

В результаті інциденту, шибки в прольотах багатоповерхівок були вибиті. Основні збитки відзначені у загальних приміщеннях житлових будівель.

Міська рада опублікувала список адрес з підтвердженими пошкодженнями, до якого увійшли такі вулиці, як:

Космонавтів, 56;

Тутковського, 15; Вокзальна, 24;

Чуднівська, 100 та інші.

Житомирян закликали повідомляти про пошкодження, якщо їхнє житло відсутнє у цьому переліку.

Згідно з коментарями у соціальних мережах, пошкодження помітні і за іншими адресами, які не включені до офіційного списку. Пошкодження також торкнулися освітніх та медичних закладів міста.

Попри все, школи та лікарні продовжують працювати у звичайному режимі, попри пошкодження дверей та вікон. Проте учні ліцею № 25, які тимчасово займаються в ліцеї № 33, перейдуть на дистанційне навчання із завтрашнього дня, як повідомили у міськраді.

Нагадаємо, що через атаку дронами-камікадзе Миколаївщини було пошкоджено резервуар з олією одного з великих підприємств-експортерів. В результаті вона потрапила до акваторії Бузького лиману.