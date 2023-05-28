Из-за атаки оккупантов в Житомире повреждены десятки домов, школы и больницы
В ночь на 28 мая, Житомир пережил атаку дронов, которая повлекла за собой серьезные повреждения. Не менее 26 жилых домов пострадали, включая некоторые городские образовательные и медицинские учреждения.
Об этом сообщает Житомирский городской совет.
Повреждения после атаки
В результате инцидента, стекла в пролетах многоэтажек были выбиты. Основные ущербы отмечены в общих помещениях жилых зданий.
Городской совет опубликовал список адресов с подтвержденными повреждениями, в который вошли такие улицы, как:
- Космонавтов, 56;
- Тутковского, 15;
- Вокзальная, 24;
- Чудновская, 100 и другие.
Житомирян призвали сообщать о повреждениях, если их жилье отсутствует в этом перечне.
Согласно комментариям в социальных сетях, повреждения заметны и по другим адресам, которые не включены в официальный список. Повреждения также затронули образовательные и медицинские учреждения города.
Несмотря на все, школы и больницы продолжают работать в обычном режиме, несмотря на повреждения дверей и окон. Однако учащиеся лицея № 25, временно занимающиеся в лицее № 33, перейдут на дистанционное обучение с завтрашнего дня, как сообщили в горсовете.
Напомним, что из-за атаки дронами-камикадзе Николаевщины было повреждено резервуар с растительным маслом одного из крупных предприятий-экспортеров. В результате она попала в акваторию Бугского лимана.