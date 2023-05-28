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Из-за атаки оккупантов в Житомире повреждены десятки домов, школы и больницы

28 мая 2023 19:04
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Из-за атаки оккупантов в Житомире повреждены десятки домов, школы и больницы
Последствия обстрела Житомира. Фото: Хоакин Санчес Мариньо
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В ночь на 28 мая, Житомир пережил атаку дронов, которая повлекла за собой серьезные повреждения. Не менее 26 жилых домов пострадали, включая некоторые городские образовательные и медицинские учреждения.

 Об этом сообщает Житомирский городской совет.

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Повреждения после атаки

В результате инцидента, стекла в пролетах многоэтажек были выбиты. Основные ущербы отмечены в общих помещениях жилых зданий.

Городской совет опубликовал список адресов с подтвержденными повреждениями, в который вошли такие улицы, как:

  • Космонавтов, 56;
  • Тутковского, 15;
  • Вокзальная, 24;
  • Чудновская, 100 и другие.

Житомирян призвали сообщать о повреждениях, если их жилье отсутствует в этом перечне.

Согласно комментариям в социальных сетях, повреждения заметны и по другим адресам, которые не включены в официальный список. Повреждения также затронули образовательные и медицинские учреждения города.

Несмотря на все, школы и больницы продолжают работать в обычном режиме, несмотря на повреждения дверей и окон. Однако учащиеся лицея № 25, временно занимающиеся в лицее № 33, перейдут на дистанционное обучение с завтрашнего дня, как сообщили в горсовете.

Напомним, что из-за атаки дронами-камикадзе Николаевщины было повреждено резервуар с растительным маслом одного из крупных предприятий-экспортеров. В результате она попала в акваторию Бугского лимана.

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