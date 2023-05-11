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Через авіаційну атаку Ізраїля по Сектору Газа загинув ще один командир

11 травня 2023 07:59
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Через авіаційну атаку Ізраїля по Сектору Газа загинув ще один командир
Обстріл ракетами по Ізраїлю з сектору Газа. Фото: Reuters
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Вранці 11 травня Ізраїль знову завдавав нищівних ударів по Палестині. Через авіаційну атаку по житловому комплексу в секторі Газа загинув лідер палестинського ісламського джихаду. У середу військові Палестинської держави випустили понад 460 ракет по противнику.

Про це інформує BBC.

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Авіаційні удари Ізраїлю

Зазначається, що військова авіація атакувала квартиру на п'ятому поверсі будинку в житловому районі Хамад. Ізраїль завдав обстрілів по 130 об’єктам бойовиків у секторі Газа за дев’ять місяців.

За даними медиків Палестини кількість загиблих у боях цього тижня становить щонайменше 24 людини, включаючи трьох інших командирів ПІДЖ (палестинського ісламського джихаду).

Керівництво ПІДЖ підтвердило, що командир ракетного підрозділу Алі Хасан Галі загинув під час нападу вранці 11 травня.

Збройні сили Ізраїлю підтвердили, що націлилися ще на двох "інших бойовиків Ісламського джихаду в Газі". За їхніми словами командир виступав як центральна фігура в ПІДЖ, яка несла відповідальність за нещодавні ракетні обстріли по ізраїльтянам. Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху попередив, що ізраїльська кампанія не закінчилася на ліквідації трьох командирів.

"Ми завдали "Ісламському джихаду" найзначнішого удару, який він коли-небудь зазнав", — сказав він прем'єр-міністр Ізраїлю.

Експерти зазначають, що авіаудари цього тижня стали найбільшими за кількістю жертв. У серпні 2022 року після трьох днів бойових дій між Ізраїлем і Підж було вбито 49 палестинців.

Зазначається, що напруженість також залишається високою на Західному березі річки Йордан.

Ізраїль
Авіаційні сили Ізраїлю. Фото: Reuters

Нагадаємо, що ХАМАС стверджує, що здійснює ракетний обстріл ізраїльських літаків над сектором Гази. Це відбувається у відповідь на попередні ракетні обстріли Ізраїлю.

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