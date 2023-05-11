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Из-за авиационной атаки Израиля по Сектору Газа погиб еще один командир

11 мая 2023 07:59
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Из-за авиационной атаки Израиля по Сектору Газа погиб еще один командир
Обстрел ракет по Израилю из сектора Газа. Фото: Reuters
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Утром 11 мая Израиль снова наносил сокрушительные удары по Палестине. Из-за авиационной атаки по жилому комплексу в секторе Газа погиб лидер палестинского исламского джихада. В среду военные Палестинского государства выпустили более 460 ракет по противнику.

Об этом информирует BBC.

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Авиационные удары Израиля

Отмечается, что военная авиация атаковала квартиру на пятом этаже дома в жилом районе Хамад. Израиль нанес обстрелы по 130 объектам боевиков в секторе Газа за девять месяцев.

По данным медиков Палестины, число погибших в боях на этой неделе составляет по меньшей мере 24 человека, включая трех других командиров ПИДЖ (палестинского исламского джихада).

Руководство ПИДЖ подтвердило, что командир ракетного подразделения Али Хасан Гали погиб во время нападения утром 11 мая.

Вооруженные силы Израиля подтвердили, что нацелились еще на двух "прочих боевиков Исламского джихада в Газе". По их словам, командир выступал как центральная фигура в ПИДЖ, которая несла ответственность за недавние ракетные обстрелы по израильтянам. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху предупредил, что израильская кампания не окончилась на ликвидации трех командиров.

"Мы нанесли "Исламскому джихаду" самый значительный удар, который он когда-либо получил", — сказал он премьер-министр Израиля.

Эксперты отмечают, что авиаудары на этой неделе стали самыми большими по количеству жертв. В августе 2022 года после трех дней боевых действий между Израилем и ПИДЖ были убиты 49 палестинцев.

Отмечается, что напряженность также остается высокой на Западном берегу реки Иордан.

Израиль
Авиационные силы Израиля. Фото: Reuters

Напомним, что ХАМАС утверждает, что производит ракетный обстрел израильских самолетов над сектором Газы. Это происходит в ответ на предварительные ракетные обстрелы Израиля.

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