Через футболку з українським прапором у Москві напали на дівчину

Скандал зчинився через футболку з патріотичним принтом. Фото: скріншот

У Москві на виставковому комплексі ВДНГ на дівчину у футболці з українським прапором напала перехожа. Скандал закінчився розбірками в поліції.

Відео опублікували у російських Telegram-каналах.

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Скандал зчинився через футболку з патріотичним принтом

На відео видно, як перехожа чіпляється до дівчини, стверджуючи, що вона не має права ходити у футболці із таким принтом.

"Ось ця вівця ходить із прапором України", — коментує вона, знімаючи відео.

У відповідь дівчина у футболці з українським прапором намагається заспокоїти розлючену опонентку.

Та викликала на місце скандалу поліцію, після чого обидві були доставлені до поліцейського відділу. Там вони написали одна на одну заяви.

Нападниця прокоментувала інцидент та заявила, що їй просто не сподобалася футболка.

"Я підійшла до неї і запитала: дівчина, можна сфотографую вашу футболку? Якого хр*на в Україні наші російські прапори палять, за Георгіївську стрічку садять у в'язницю, а ця погань може ходити з цим прапором спокійно по Москві", — сказала вона.

Нагадаємо, у Москві жінка написала донос в поліцію на власну доньку після чергової сварки через війну, розв'язану Росією проти України. Сім'я регулярно сварилася через вторгнення РФ до України.