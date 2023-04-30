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Из-за футболки с украинским флагом в Москве напали на девушку

30 апреля 2023 02:27
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Из-за футболки с украинским флагом в Москве напали на девушку
Скандал произошел из-за футболки с патриотическим принтом. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Москве на выставочном комплексе ВДНХ на девушку в футболке с украинским флагом напала прохожая. Скандал окончился разборками в полиции.

Видео было опубликовано в российских Telegram-каналах.

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На видео видно, как прохожая пристает к девушке, утверждая, что она не имеет права ходить в футболке с таким принтом.

"Вот эта овца ходит с флагом Украины", — комментирует она, снимая видео.

В ответ девушка в футболке с украинским флагом пытается успокоить разъяренную оппонентку.

На место скандала приехала полиция, после чего обе были доставлены в полицейский отдел. Там они написали друг на друга заявления.

Нападающая прокомментировала инцидент и заявила, что ей просто не понравилась футболка.

"Я подошла к ней и спросила: девушка, можно сфотографирую вашу футболку? Какого хр*на в Украине наши российские флаги курят, за Георгиевскую ленту сажают в тюрьму, а эта дрянь может ходить с этим флагом спокойно по Москве", — сказала она.

Напомним, в Москве женщина написала донос в полицию на собственную дочь после очередной ссоры из-за войны, развязанной Россией против Украины. Семья регулярно ссорилась из-за вторжения РФ в Украину.

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