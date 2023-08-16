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Через український гуманітарний коридор пройшло перше цивільне судно, — Зеленський

16 серпня 2023 23:22
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Козюк Тетяна
редактор
Через український гуманітарний коридор пройшло перше цивільне судно, — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Перше цивільне судно пройшло через новий український гуманітарний коридор. Воно вийшло з Одеського порту і прямує до Босфору. 

Про це заявив президент України Володимир Зеленський. 

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Що відомо

"Щойно Україна зробила важливий крок до відновлення свободи судноплавства в Чорному морі. Перше цивільне судно пройшло через новий український гуманітарний коридор, вийшовши з Одеського порту. Зараз воно прямує до Босфору", — написав Зеленський. 

І додав, що напередодні Україна розповіла Міжнародній морській організації про роботу гуманітарного коридору. 

"ІМО вкотре підтвердила суверенні права України на регулювання навігації та закликала Росію припинити погрози й дотримуватися міжнародних конвенцій. Море має бути безпечним для всіх. Це принципово для України та наших партнерів. Свобода й безпека мореплавства — фундаментальні принципи міжнародних відносин", — підкреслив глава держави.

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Повідомлення Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч на 16 серпня окупанти вчергове обстріляли портову інфраструктуру на Одещині. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

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