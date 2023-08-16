Через український гуманітарний коридор пройшло перше цивільне судно, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Перше цивільне судно пройшло через новий український гуманітарний коридор. Воно вийшло з Одеського порту і прямує до Босфору.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

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"Щойно Україна зробила важливий крок до відновлення свободи судноплавства в Чорному морі. Перше цивільне судно пройшло через новий український гуманітарний коридор, вийшовши з Одеського порту. Зараз воно прямує до Босфору", — написав Зеленський.

І додав, що напередодні Україна розповіла Міжнародній морській організації про роботу гуманітарного коридору.

"ІМО вкотре підтвердила суверенні права України на регулювання навігації та закликала Росію припинити погрози й дотримуватися міжнародних конвенцій. Море має бути безпечним для всіх. Це принципово для України та наших партнерів. Свобода й безпека мореплавства — фундаментальні принципи міжнародних відносин", — підкреслив глава держави.

Повідомлення Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч на 16 серпня окупанти вчергове обстріляли портову інфраструктуру на Одещині. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.