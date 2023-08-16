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Через украинский гуманитарный коридор прошло первое гражданское судно, — Зеленский

16 августа 2023 23:22
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Через украинский гуманитарный коридор прошло первое гражданское судно, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Первое гражданское судно прошло через новый украинский гуманитарный коридор. Оно вышло из Одесского порта и направляется к Босфору.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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"Только что Украина сделала важный шаг к восстановлению свободы судоходства в Черном море. Первое гражданское судно прошло через новый украинский гуманитарный коридор, выйдя из Одесского порта. Сейчас оно следует к Босфору", — написал Зеленский.

И добавил, что накануне Украина рассказала Международной морской организации о работе гуманитарного коридора.

"ИМО еще раз подтвердило суверенные права Украины на регулирование навигации и призвало Россию прекратить угрозы и соблюдать международные конвенции. Море должно быть безопасным для всех. Это принципиально для Украины и наших партнеров. Свобода и безопасность мореходства — фундаментальные принципы международных отношений", — подчеркнул глава государства.

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Сообщение Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 16 августа оккупанты в очередной раз обстреляли портовую инфраструктуру в Одесской области. Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

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