Черга автомобілів на кордоні України. Фото: google.com

Станом на 10 липня з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Читайте також:

Черги на кордоні України 10 липня

Станом на 00:00 10 липня черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

"Устилуг" — 50 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 30 л/а, 15 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Грушів" — 10 л/а, 4 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Краківець" — 60 л/а, 10 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" — 25 електронних в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Угорщина:

"Лужанка" — 20 л/а, 0 пішоходів.

Нагадаємо, що під час воєнного стану чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть виїжджати за кордон. Молодші хлопці виїздити можуть, але є причини, через які їм можуть заборонити покидати країну.