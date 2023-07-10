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Черги на кордоні України: яка ситуація 10 липня

10 липня 2023 06:05
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Черги на кордоні України 10 липня
Черга автомобілів на кордоні України. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Станом на 10 липня з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Черги на кордоні України 10 липня

Станом на 00:00 10 липня черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

  • "Устилуг" — 50 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 30 л/а, 15 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
  • "Грушів" — 10 л/а, 4 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
  • "Краківець" — 60 л/а, 10 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Нижанковичі" — 25 електронних в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Угорщина:

  • "Лужанка" — 20 л/а, 0 пішоходів.

Нагадаємо, що під час воєнного стану чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть виїжджати за кордон. Молодші хлопці виїздити можуть, але є причини, через які їм можуть заборонити покидати країну.

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