Очередь автомобилей на границе Украины. Фото: google.com

По состоянию на 10 июля появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Очереди на границе Украины 10 июля

По состоянию на 00:00 10 июля очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в следующих пунктах пропуска:

Республика Польша:

"Устилуг" — 50 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 30 л/а, 15 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Грушев" — 10 л/а, 4 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Краковец" — 60 л/а, 10 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Нижанковичи" — 25 электронных в/о, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Венгрия:

"Лужанка" — 20 л/а, 0 пешеходов.

Напомним, что во время военного положения мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут выезжать за границу. Младшие ребята могут выезжать, но есть причины, по которым им могут запретить покидать страну.