Черга автомобілів на кордоні України. Фото: ДПСУ

Станом на 14 липня лишається актуальною інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою за вечір, 13 липня. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Читайте також:

Черги на кордоні України 14 липня

Станом на 21:00 13 липня черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

"Устилуг" — 70 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 25 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Рава-Руська" — 100 л/а, 4 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Грушів" — 55 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Краківець" — 130 л/а, 6 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 65 л/а, 13 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Нижанковичі" — 19 електронних в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ);

"Смільниця" — 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації).

Угорщина:

"Тиса" — 15 л/а, 11 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Лужанка" — 10 л/а, 0 пішоходів.

Нагадаємо, що війна змусила мільйони українців залишити свої домівки та виїхати за кордон. Переважна більшість — жінки та діти. Звичайно, серед них чимало родин військовослужбовців, які захищають нашу державу від російських окупантів. Багато захисників понад рік не бачили своїх дружин та дітей.