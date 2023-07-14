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Очереди на границе Украины: какая ситуация 14 июля

14 июля 2023 06:05
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Очереди на границе Украины 14 июля
Очередь автомобилей на границе Украины. Фото: ГНСУ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

По состоянию на 14 июля остается актуальной информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой за вечер, 13 июля. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Очереди на границе Украины 14 июля

По состоянию на 21:00 13 июля очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в следующих пунктах пропуска:

Республика Польша:

  • "Устилуг" — 70 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
  • "Рава-Русская" — 100 л/а, 4 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
  • "Грушев" — 55 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
  • "Краковец" — 130 л/а, 6 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 65 л/а, 13 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Нижанковичи" — 19 электронных в/о, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ);
  • "Смольница" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации).

Венгрия:

  • "Тиса" — 15 л/а, 11 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Лужанка" — 10 л/а, 0 пешеходов.

Напомним, что война заставила миллионы украинцев покинуть свои дома и уехать за границу. Подавляющее большинство женщин и детей. Конечно, среди них немало семей военнослужащих, защищающих наше государство от российских оккупантов. Многие защитники больше года не видели своих жен и детей.

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