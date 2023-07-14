Очереди на границе Украины: какая ситуация 14 июля
По состоянию на 14 июля остается актуальной информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой за вечер, 13 июля. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.
Очереди на границе Украины 14 июля
По состоянию на 21:00 13 июля очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в следующих пунктах пропуска:
Республика Польша:
- "Устилуг" — 70 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
- "Рава-Русская" — 100 л/а, 4 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
- "Грушев" — 55 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
- "Краковец" — 130 л/а, 6 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 65 л/а, 13 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Нижанковичи" — 19 электронных в/о, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ);
- "Смольница" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации).
Венгрия:
- "Тиса" — 15 л/а, 11 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Лужанка" — 10 л/а, 0 пешеходов.
Напомним, что война заставила миллионы украинцев покинуть свои дома и уехать за границу. Подавляющее большинство женщин и детей. Конечно, среди них немало семей военнослужащих, защищающих наше государство от российских оккупантов. Многие защитники больше года не видели своих жен и детей.