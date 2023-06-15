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Черги на кордоні України: яка ситуація 15 червня

15 червня 2023 06:17
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Інна Буряк
редактор
Черги на виїзд з України 15 червня
Черга автомобілів на виїзд з України на кордоні. Фото: ЛОДА
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Станом на 15 червня з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Станом на 05:30 15 червня черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

  • "Устилуг" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
  • "Краківець" — 30 л/а, 5 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 60 л/а, 5 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Нижанковичі" — 466 електронна в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Угорщина:

  • "Тиса" — 6 л/а, 6 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Нагадаємо, що через воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні діє заборона на виїзд військовозобов'язаних за кордон. Таке право мають лише деякі категорії чоловіків, зокрема це стосується виключених з військового обліку. При цьому, якщо людина знята з військового обліку, виїхати з країни їй не дозволять.

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