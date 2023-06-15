Черги на виїзд з України 15 червня

Черга автомобілів на виїзд з України на кордоні. Фото: ЛОДА

Станом на 15 червня з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Черги на виїзд з України

Станом на 05:30 15 червня черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

"Устилуг" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Краківець" — 30 л/а, 5 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 60 л/а, 5 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Нижанковичі" — 466 електронна в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Угорщина:

"Тиса" — 6 л/а, 6 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Нагадаємо, що через воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні діє заборона на виїзд військовозобов'язаних за кордон. Таке право мають лише деякі категорії чоловіків, зокрема це стосується виключених з військового обліку. При цьому, якщо людина знята з військового обліку, виїхати з країни їй не дозволять.