Черги на виїзд з України 15 червня

Черги на кордоні України: яка ситуація 15 червня
Станом на 15 червня з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.
Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.
Черги на виїзд з України
Станом на 05:30 15 червня черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у таких пунктах пропуску:
Республіка Польща:
- "Устилуг" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
- "Краківець" — 30 л/а, 5 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" — 60 л/а, 5 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Нижанковичі" — 466 електронна в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).
Угорщина:
- "Тиса" — 6 л/а, 6 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
Нагадаємо, що через воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні діє заборона на виїзд військовозобов'язаних за кордон. Таке право мають лише деякі категорії чоловіків, зокрема це стосується виключених з військового обліку. При цьому, якщо людина знята з військового обліку, виїхати з країни їй не дозволять.