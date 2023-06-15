Черги на виїзд з України 15 червня

Очереди на границе Украины: какая ситуация 15 июня
По состоянию на 15 июня появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.
Очереди на выезд из Украины
По состоянию на 05:30 15 июня очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в следующих пунктах пропуска:
Республика Польша:
- "Устилуг" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
- "Краковец" — 30 л/а, 5 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 60 л/а, 5 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Нижанковичи" — 466 электронное в/о, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).
Венгрия:
- "Тиса" — 6 л/а, 6 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
Напомним, что из-за военного положения и общей мобилизации в Украине действует запрет на выезд военнообязанных за границу. Такое право имеют лишь некоторые категории мужчин, в частности, это касается исключенных из военного учета. При этом, если человек снят с военного учета, уехать из страны ему не разрешат.