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Очереди на границе Украины: какая ситуация 15 июня

15 июня 2023 06:17
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Инна Буряк
редактор
Черги на виїзд з України 15 червня
Очередь автомобилей на выезд из Украины на границе. Фото: ЛОДА
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

По состоянию на 15 июня появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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По состоянию на 05:30 15 июня очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в следующих пунктах пропуска:

Республика Польша:

  • "Устилуг" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
  • "Краковец" — 30 л/а, 5 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 60 л/а, 5 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Нижанковичи" — 466 электронное в/о, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Венгрия:

  • "Тиса" — 6 л/а, 6 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Напомним, что из-за военного положения и общей мобилизации в Украине действует запрет на выезд военнообязанных за границу. Такое право имеют лишь некоторые категории мужчин, в частности, это касается исключенных из военного учета. При этом, если человек снят с военного учета, уехать из страны ему не разрешат.

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