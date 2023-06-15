Черги на виїзд з України 15 червня

Очередь автомобилей на выезд из Украины на границе. Фото: ЛОДА

По состоянию на 15 июня появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

Читайте также:

Очереди на выезд из Украины

По состоянию на 05:30 15 июня очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в следующих пунктах пропуска:

Республика Польша:

"Устилуг" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Краковец" — 30 л/а, 5 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 60 л/а, 5 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Нижанковичи" — 466 электронное в/о, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Венгрия:

"Тиса" — 6 л/а, 6 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Напомним, что из-за военного положения и общей мобилизации в Украине действует запрет на выезд военнообязанных за границу. Такое право имеют лишь некоторые категории мужчин, в частности, это касается исключенных из военного учета. При этом, если человек снят с военного учета, уехать из страны ему не разрешат.