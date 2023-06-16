Черги на виїзд з України 15 червня

Черга автомобілів на виїзд з України на кордоні. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Станом на 16 червня з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Станом на 00:00 16 червня черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

"Устилуг" — 40 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Грушів" — 35 л/а, 4 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Краківець" — 70 л/а, 8 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 30 л/а, 10 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Нижанковичі" — 243 електронна в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Угорщина:

"Тиса" — 20 л/а, 8 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Лужанка" — 25 л/а, 0 пішоходів.

Нагадаємо, що нещодавно польські прикордонники повідомили про перший випадок обстрілу, завданого з території Білорусі. Крім того, цей випадок становив серйозну загрозу життю польських службовців.