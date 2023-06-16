Черги на виїзд з України 15 червня

Черги на кордоні України: яка ситуація 16 червня
Станом на 16 червня з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.
Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.
Черги на кордоні України
Станом на 00:00 16 червня черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у таких пунктах пропуску:
Республіка Польща:
- "Устилуг" — 40 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" — 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
- "Грушів" — 35 л/а, 4 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
- "Краківець" — 70 л/а, 8 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" — 30 л/а, 10 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Нижанковичі" — 243 електронна в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).
Угорщина:
- "Тиса" — 20 л/а, 8 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Лужанка" — 25 л/а, 0 пішоходів.
Нагадаємо, що нещодавно польські прикордонники повідомили про перший випадок обстрілу, завданого з території Білорусі. Крім того, цей випадок становив серйозну загрозу життю польських службовців.