Очереди на выезд из Украины 15 июня

Очереди на границе Украины: какая ситуация 16 июня
По состоянию на 16 июня появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.
Очереди на границе Украины
По состоянию на 00:00 16 июня очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в следующих пунктах пропуска:
Республика Польша:
- "Устилуг" — 40 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
- "Грушев" — 35 л/а, 4 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
- "Краковец" — 70 л/а, 8 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 30 л/а, 10 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Нижанковичи" — 243 электронное в/о, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).
Венгрия:
- "Тиса" — 20 л/а, 8 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Лужанка" — 25 л/а, 0 пешеходов.
Напомним, что недавно польские пограничники сообщили о первом случае обстрела, нанесенного с территории Беларуси. Кроме того, этот случай представлял собой серьезную угрозу жизни польских служащих.