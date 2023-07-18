Черги на кордоні України: яка ситуація 18 липня
Станом на 18 липня з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.
Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.
Черги на кордоні України 18 липня
Станом на 00:01 18 липня черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у таких пунктах пропуску:
Республіка Польща:
- "Устилуг" — 65 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" — 20 л/а, 3 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
- "Краківець" — 5 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Нижанковичі" — 20 електронних в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).
Нагадаємо, що під час воєнного стану деякій категорії чоловіків все ж можна виїжджати за кордон. Найбільше шансів на виїзд у тих, хто має трьох і більше дітей.
Також ми писали, що через російську агресію в Україні зараз триває загальна мобілізація, під час якої військовозобов'язані мають стати на захист своєї батьківщини, вступивши до лав ЗСУ. Однак чоловіки, що виїхали за кордон, також мають обов'язки перед країною.