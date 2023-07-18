Очередь автомобилей на границе Украины. Фото: Западное региональное управление ГНСУ

По состоянию на 18 июля появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Очереди на границе Украины 18 июля

По состоянию на 00:01 18 июля очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в следующих пунктах пропуска:

Республика Польша:

"Устилуг" — 65 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 20 л/а, 3 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Краковец" — 5 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Нижанковичи" — 20 электронных в/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Напомним, что во время военного положения некоторой категории мужчин все же можно выезжать за границу. Больше шансов на выезд у тех, кто имеет троих и более детей.

Также мы писали, что из-за российской агрессии в Украине сейчас идет общая мобилизация, во время которой военнообязанные должны стать на защиту своей родины, вступив в ряды ВСУ. Однако уехавшие за границу мужчины также имеют обязанности перед страной.