Черга автомобілів на кордоні України. Фото: strazgraniczna.pl

Станом на 20 червня з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Черги на кордоні України 20 червня

Станом на 05:30 20 червня черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

"Устилуг" — 30 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" — 26 електронна в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Нагадаємо, що термін дії воєнного стану та загальної мобілізації продовжили до 18 серпня 2023 року. А отже військовозобов'язані чоловіки, за деякими винятками, не можуть виїхати за межі країни. Кому дозволено виїжджати за кордон цього літа, розповідаємо далі в матеріалі.