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Очереди на границе Украины: какая ситуация 20 июня

20 июня 2023 06:17
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Инна Буряк
редактор
Очереди на границе Украины 20 июня
Очередь автомобилей на границе Украины. Фото: strazgraniczna.pl
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

По состоянию на 20 июня появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Очереди на границе Украины 20 июня

По состоянию на 05:30 20 июня очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в следующих пунктах пропуска:

Республика Польша:

  • "Устилуг" — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Нижанковичи" — 26 электронное в/о, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Напомним, что срок действия военного положения и всеобщей мобилизации продлили до 18 августа 2023 года. А значит, военнообязанные мужчины, за некоторыми исключениями, не могут уехать за пределы страны. Кому разрешено уезжать за границу этим летом, рассказываем дальше в материале.

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