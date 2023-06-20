Очередь автомобилей на границе Украины. Фото: strazgraniczna.pl

По состоянию на 20 июня появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Очереди на границе Украины 20 июня

По состоянию на 05:30 20 июня очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в следующих пунктах пропуска:

Республика Польша:

"Устилуг" — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Нижанковичи" — 26 электронное в/о, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Напомним, что срок действия военного положения и всеобщей мобилизации продлили до 18 августа 2023 года. А значит, военнообязанные мужчины, за некоторыми исключениями, не могут уехать за пределы страны. Кому разрешено уезжать за границу этим летом, рассказываем дальше в материале.