Черга автомобілів на кордоні України. Фото: ДПСУ

Станом на 24 червня з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Черги на кордоні України 24 червня

Станом на 05:30 24 червня черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

"Устилуг" — 170 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 40 л/а, 6 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Грушів" — 20 л/а, 5 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Нижанковичі" — 2 електронна в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Угорщина:

"Тиса" — 15 л/а, 4 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Нагадаємо, що під час спроби виїзду з України на автомобілі в одного з пасажирів виявили ознаки підробки консульських відміток та штампів прикордонної поліції Молдови у його паспорті. Втім чоловік захотів "вирішити" питання на місці й запропонував хабар.