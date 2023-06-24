Очередь автомобилей на границе Украины. Фото: ГНСУ

По состоянию на 24 июня появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Очереди на границе Украины 24 июня

По состоянию на 05:30 24 июня очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в следующих пунктах пропуска:

Республика Польша:

"Устилуг" — 170 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 40 л/а, 6 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Грушев" — 20 л/а, 5 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Нижанковичи" — 2 электронных в/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Венгрия:

"Тиса" — 15 л/а, 4 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Напомним, что при попытке выезда из Украины на автомобиле у одного из пассажиров обнаружили признаки подделки консульских отметок и штампов пограничной полиции Молдовы в его паспорте. Впрочем, мужчина захотел "решить" вопрос на месте и предложил взятку.