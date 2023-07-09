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Черги на кордоні України: яка ситуація 9 липня

9 липня 2023 06:13
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Черги на кордоні України 9 липня
Черга автомобілів на кордоні України. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Станом на 9 липня нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою не надходила. Наразі лишаються актуальними дані станом на вечір, 8 липня. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Черги на кордоні України 9 липня

Зазначимо, що одразу як з'явиться нова інформація щодо черг на кордоні України, ми її оприлюднимо.

Станом на 21:00 8 липня черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

  • "Устилуг" — 100 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 60 л/а, 1 автобус, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
  • "Рава-Руська" — 20 л/а, 7 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
  • "Грушів" — 60 л/а, 10 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
  • "Краківець" — 130 л/а, 20 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 60 л/а, 10 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Нижанковичі" — 13 електронна в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ);
  • "Смільниця" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації).

Словацька Республіка:

  • "Малий Березний" — 5 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" — 10 л/а, 10 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Угорщина:

  • "Тиса" — 12 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Лужанка" — 10 л/а, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 10 л/а, 0 пішоходів.

Румунія:

  • "Порубне" — 15 л/а, 10 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, що з початком літнього сезону кількість подорожувальників на українсько-польському кордоні зросла. З 1 на 2 липня через пункти пропуску у Львівській області було пропущено рекордну 61 тисячу осіб та понад 10 тисяч транспорту.

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