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Очереди на границе Украины: какая ситуация 9 июля

9 июля 2023 06:13
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Очереди на границе Украины 9 июля
Очередь автомобилей на границе Украины. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

По состоянию на 9 июля, новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой не поступала. В настоящее время остаются актуальными данные по состоянию на вечер, 8 июля. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Очереди на границе Украины 9 июля

Отметим, что как только появится новая информация относительно очередей на границе Украины, мы ее обнародуем.

По состоянию на 21:00 8 июля очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в следующих пунктах пропуска:

Республика Польша:

  • "Устилуг" — 100 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 60 л/а, 1 автобус, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
  • "Рава-Русская" — 20 л/а, 7 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
  • "Грушев" — 60 л/а, 10 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
  • "Краковец" — 130 л/а, 20 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 60 л/а, 10 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Нижанковичи" — 13 электронное в/о, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ);
  • "Смольница" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации).

Словацкая Республика:

  • "Малый Березный" — 5 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 10 л/а, 10 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Венгрия:

  • "Тиса" — 12 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Лужанка" — 10 л/а, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 10 л/а, 0 пешеходов.

Румыния:

  • "Порубное" — 15 л/а, 10 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, что с началом летнего сезона количество путешественников на украинско-польской границе выросло. С 1 на 2 июля через пункты пропуска во Львовской области была пропущена рекордная 61 тысяча человек и более 10 тысяч транспорта.

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