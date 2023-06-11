Черги на виїзд: яка ситуація на кордоні України 11 червня
Станом на 11 червня з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.
Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.
Черги на виїзд з України
Станом на 00:00 11 червня черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у таких пунктах пропуску:
Республіка Польща:
- "Устилуг" — 130 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" — 90 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
- "Рава-Руська" — 80 л/а, 18 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
- "Грушів" — 90 л/а, 8 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
- "Краківець" — 110 л/а, 9 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" — 90 л/а, 14 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Нижанковичі" — 262 електронна в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонни, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ);
- "Смільниця" — 50 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації).
Словацька Республіка:
- "Малий Березний" — 10 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Ужгород" — 10 л/а, 4 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється).
Угорщина:
- "Тиса" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Лужанка" — 10 л/а, 0 пішоходів.
Румунія:
- "Порубне" — 20 л/а, 5 автобусів, 0 пішоходів.
Нагадаємо, що, як відомо, в Україні заборонений виїзд за кордон для військовозобов'язаних. Право виїхати з країни мають лише певні категорії чоловіків. Проте невдовзі для однієї з них посилять контроль та перевірки.