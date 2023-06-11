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Черги на виїзд: яка ситуація на кордоні України 11 червня

11 червня 2023 06:07
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Черги на виїзд: яка ситуація на кордоні України 11 червня
Черга автомобілів на виїзд з України на кордоні. Фото: ДПСУ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Станом на 11 червня з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Станом на 00:00 11 червня черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

  • "Устилуг" — 130 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 90 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
  • "Рава-Руська" — 80 л/а, 18 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
  • "Грушів" — 90 л/а, 8 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
  • "Краківець" — 110 л/а, 9 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 90 л/а, 14 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Нижанковичі" — 262 електронна в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонни, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ);
  • "Смільниця" — 50 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації).

Словацька Республіка:

  • "Малий Березний" — 10 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" — 10 л/а, 4 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється).

Угорщина:

  • "Тиса" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Лужанка" — 10 л/а, 0 пішоходів.

Румунія:

  • "Порубне" — 20 л/а, 5 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, що, як відомо, в Україні заборонений виїзд за кордон для військовозобов'язаних. Право виїхати з країни мають лише певні категорії чоловіків. Проте невдовзі для однієї з них посилять контроль та перевірки. 

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