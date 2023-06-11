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Очереди на выезд: какая ситуация на границе Украины 11 июня

11 июня 2023 06:07
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Очереди на выезд: какая ситуация на границе Украины 11 июня
Очередь автомобилей на выезд из Украины на границе. Фото: ГНСУ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

По состоянию на 11 июня появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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По состоянию на 00:00 11 июня очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в следующих пунктах пропуска:

Республика Польша:

  • "Устилуг" — 130 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 90 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
  • "Рава-Русская" — 80 л/а, 18 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
  • "Грушев" — 90 л/а, 8 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
  • "Краковец" — 110 л/а, 9 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 90 л/а, 14 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Нижанковичи" — 262 электронное в/о, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ);
  • "Смольница" — 50 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации).

Словацкая Республика:

  • "Малый Березный" — 10 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 10 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется).

Венгрия:

  • "Тиса" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Лужанка" — 10 л/а, 0 пешеходов.

Румыния:

  • "Порубное" — 20 л/а, 5 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, что, как известно, в Украине запрещен выезд за границу для военнообязанных. Право уехать из страны имеют только определенные категории мужчин. Однако вскоре для одного из них усилят контроль и проверки.

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