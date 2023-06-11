Очереди на выезд: какая ситуация на границе Украины 11 июня

Очередь автомобилей на выезд из Украины на границе. Фото: ГНСУ

По состоянию на 11 июня появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Очереди на выезд из Украины

По состоянию на 00:00 11 июня очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в следующих пунктах пропуска:

Республика Польша:

"Устилуг" — 130 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 90 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Рава-Русская" — 80 л/а, 18 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Грушев" — 90 л/а, 8 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Краковец" — 110 л/а, 9 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 90 л/а, 14 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Нижанковичи" — 262 электронное в/о, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ);

"Смольница" — 50 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации).

Словацкая Республика:

"Малый Березный" — 10 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 10 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется).

Венгрия:

"Тиса" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Лужанка" — 10 л/а, 0 пешеходов.

Румыния:

"Порубное" — 20 л/а, 5 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, что, как известно, в Украине запрещен выезд за границу для военнообязанных. Право уехать из страны имеют только определенные категории мужчин. Однако вскоре для одного из них усилят контроль и проверки.