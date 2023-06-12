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Черги на виїзд: яка ситуація на кордоні України 12 червня

12 червня 2023 06:09
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Черги на виїзд: яка ситуація на кордоні України 12 червня
Черга автомобілів на виїзд з України на кордоні. Фото: ДПСУ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Станом на 12 червня з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Станом на 00:00 12 червня черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

  • "Устилуг" — 175 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 100 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
  • "Рава-Руська" — 120 л/а, 16 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
  • "Грушів" — 160 л/а, 10 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
  • "Краківець" — 140 л/а, 10 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 125 л/а, 15 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Нижанковичі" — 627 електронна в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ);
  • "Смільниця" — 70 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації).

Угорщина:

  • "Тиса" — 15 л/а, 2 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Лужанка" — 35 л/а, 0 пішоходів.

Нагадаємо, що поки триває війна в Україні виїзд за кордон чоловікам заборонений. Втім, навіть після завершення повномасштабної війни громадян України можуть не випускати за межі країни. І для цього є причини.

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