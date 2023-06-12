Черги на виїзд: яка ситуація на кордоні України 12 червня
Станом на 12 червня з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.
Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.
Черги на виїзд з України
Станом на 00:00 12 червня черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у таких пунктах пропуску:
Республіка Польща:
- "Устилуг" — 175 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" — 100 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
- "Рава-Руська" — 120 л/а, 16 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
- "Грушів" — 160 л/а, 10 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
- "Краківець" — 140 л/а, 10 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" — 125 л/а, 15 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Нижанковичі" — 627 електронна в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ);
- "Смільниця" — 70 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації).
Угорщина:
- "Тиса" — 15 л/а, 2 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Лужанка" — 35 л/а, 0 пішоходів.
Нагадаємо, що поки триває війна в Україні виїзд за кордон чоловікам заборонений. Втім, навіть після завершення повномасштабної війни громадян України можуть не випускати за межі країни. І для цього є причини.