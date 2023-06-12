Очереди на выезд: какая ситуация на границе Украины 12 июня
По состоянию на 12 июня появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.
Очереди на выезд из Украины
По состоянию на 00:00 12 июня очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в следующих пунктах пропуска:
Республика Польша:
- "Устилуг" — 175 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 100 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
- "Рава-Русская" — 120 л/а, 16 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
- "Грушев" — 160 л/а, 10 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
- "Краковец" — 140 л/а, 10 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 125 л/а, 15 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Нижанковичи" — 627 электронное в/о, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ);
- "Смольница" — 70 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации).
Венгрия:
- "Тиса" — 15 л/а, 2 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Лужанка" — 35 л/а, 0 пешеходов.
Напомним, что пока идет война в Украине выезд за границу мужчинам запрещен. Впрочем, даже по завершении полномасштабной войны граждан Украины могут не выпускать за пределы страны. И тому есть причины.