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Очереди на выезд: какая ситуация на границе Украины 12 июня

12 июня 2023 06:09
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Очереди на выезд: какая ситуация на границе Украины 12 июня
Очередь автомобилей на выезд из Украины на границе. Фото: ГНСУ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

По состоянию на 12 июня появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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По состоянию на 00:00 12 июня очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в следующих пунктах пропуска:

Республика Польша:

  • "Устилуг" — 175 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 100 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
  • "Рава-Русская" — 120 л/а, 16 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
  • "Грушев" — 160 л/а, 10 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
  • "Краковец" — 140 л/а, 10 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 125 л/а, 15 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Нижанковичи" — 627 электронное в/о, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ);
  • "Смольница" — 70 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации).

Венгрия:

  • "Тиса" — 15 л/а, 2 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Лужанка" — 35 л/а, 0 пешеходов.

Напомним, что пока идет война в Украине выезд за границу мужчинам запрещен. Впрочем, даже по завершении полномасштабной войны граждан Украины могут не выпускать за пределы страны. И тому есть причины.

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