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Черги на виїзд: яка ситуація на кордоні України 2 червня

3 червня 2023 06:13
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Черги на виїзд: яка ситуація на кордоні України 2 червня
Черга автомобілів на виїзд з України на кордоні. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Станом на 2 червня з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Станом на 21:00 2 червня черги на кордонах із сусідніми державами, на виїзд з України, зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

  • "Устилуг" — 80 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 80 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
  • "Краківець" — 90 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 30 л/а, 7 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Нижанковичі" — 1221 електронна в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Угорщина:

  • "Тиса" — 13 л/а, 2 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Румунія:

  • "Порубне" — 60 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, що в Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію до 18 серпня 2023 року. У цей період чоловіки від 18 до 60 років вважаються військовозобов'язаними та не можуть виїжджати за межі країни. Проте, за останньою ухвалою, військовий облік для призовників починається із 16 років. Чи означає це, що юнаки 16 і 17 років не можуть виїхати за кордон? 

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