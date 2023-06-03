Очереди на выезд: какая ситуация на границе Украины 2 июня
По состоянию на 2 июня появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.
Очереди на выезд из Украины
По состоянию на 21:00 2 июня очереди на границах с соседними государствами, на выезд из Украины, зафиксированы в следующих пунктах пропуска:
Республика Польша:
- "Устилуг" —- 80 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 80 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
- "Краковец" — 90 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 30 л/а, 7 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Нижанковичи" — 1221 электронное в/о, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).
Венгрия:
- "Тиса" — 13 л/а, 2 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
Румыния:
- "Порубное" — 60 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Напомним, что в Украине продлили военное положение и общую мобилизацию до 18 августа 2023 года. В этот период мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и не могут уезжать за пределы страны. Однако, по последнему определению, военный учет для призывников начинается с 16 лет. Значит ли это, что юноши 16 и 17 лет не могут уехать за границу?