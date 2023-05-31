Черги на виїзд: яка ситуація на кордоні України 31 травня

Черга автомобілів на виїзд з України на кордоні з Польщею. Фото: depositphotos.com

Станом на 31 травня з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Черги на виїзд з України

Станом на 00:00 31 травня черги на кордонах із сусідніми державами, на виїзд з України, зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

"Устилуг" — 50 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 50 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Грушів" — 40 л/а, 4 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Краківець" — 40 л/а, 2 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 10 л/а, 12 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Нижанковичі" — 1257 електронна в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Угорщина:

"Тиса" — 10 л/а, 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється).

Нагадаємо, що в Польщі знижуються обсяги роздрібних продажів, що триває вже третій місяць. Це відбувається у зв'язку з тим, що українські біженці повертаються в Україну.